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Vietnam’ın çelik üretimi Eylül’de arttı, satışları düştü

Pazartesi, 17 Ekim 2022 11:33:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Eylül ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %23,41 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 2,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ağustos ayına göre %7,19 ve 2021 yılının Eylül ayına kıyasla %9,9 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde Vietnam’ın çelik üretimi 23,24 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları 21,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Ağustos ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %13,65 ve yıllık %8,94 düşüşle 785.000 mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk sekiz ayında ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %7,97 düşüşle 8,18 milyon mt oldu.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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