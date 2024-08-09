Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %7,6 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %7,6 düşüşle 1.186.116 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %19 düşüşle 369.028 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %41,6 artışla 9,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %10 artışla 2,81 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
205.255
|
+139,2
|
1.433.615
|
+68,7
|
Avustralya
|
196
|
-92,3
|
159.713
|
+33,3
|
ABD
|
46.017
|
+118,5
|
292.748
|
-59
|
Hong Kong
|
60.752
|
+81,5
|
340.266
|
+53,5
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran(mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
730.418
|
+15,5
|
6.426.659
|
+73,7
|
Japonya
|
200.259
|
-0,4
|
1.099.867
|
-0,4
|
Hindistan
|
1.435
|
-93,8
|
179.578
|
-46,3
|
Tayvan
|
67.934
|
+20,4
|
521.207
|
+29
|
Güney Kore
|
107.004
|
+7,6
|
675.492
|
+12,7
|
Endonezya
|
66.940
|
-1,5
|
398.457
|
+0,2