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Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %7,6 geriledi

Cuma, 09 Ağustos 2024 12:04:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %7,6 düşüşle 1.186.116 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %19 düşüşle 369.028 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %41,6 artışla 9,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %10 artışla 2,81 milyon mt oldu.    

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Haziran (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Haziran   (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

205.255

+139,2

1.433.615

+68,7

Avustralya      

196

-92,3

159.713

+33,3

ABD      

46.017

+118,5

292.748

-59

Hong Kong      

60.752

+81,5

340.266

+53,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke      

Haziran(mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Haziran   (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

730.418

+15,5

6.426.659

+73,7

Japonya      

200.259

-0,4

1.099.867

-0,4

Hindistan      

1.435

-93,8

179.578

-46,3

Tayvan      

67.934

+20,4

521.207

+29

Güney Kore      

107.004

+7,6

675.492

+12,7

Endonezya      

66.940

-1,5

398.457

+0,2

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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