Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %7,6 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %7,6 düşüşle 1.186.116 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %19 düşüşle 369.028 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %41,6 artışla 9,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %10 artışla 2,81 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim % Japonya 205.255 +139,2 1.433.615 +68,7 Avustralya 196 -92,3 159.713 +33,3 ABD 46.017 +118,5 292.748 -59 Hong Kong 60.752 +81,5 340.266 +53,5

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler