Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında aylık %10,7 azaldı

Salı, 14 Mayıs 2024 11:46:05 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Nisan ayında aylık %10,7 düşüşle 1.283.246 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,6 düşüşle 407.640 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %42,5 artışla 5,37 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 düşüşle 1,69 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Nisan (mt) Yıllık değişim % Ocak-Nisan (mt) Yıllık değişim % Japonya 175.943 -11,4 866.284 48,8 Avustralya 35.336 -40,7 118.009 5,4 ABD 51.802 -71,6 145.611 -74,8 Hong Kong 48.662 24,8 187.761 41,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler