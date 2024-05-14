Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında aylık %10,7 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Nisan ayında aylık %10,7 düşüşle 1.283.246 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,6 düşüşle 407.640 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %42,5 artışla 5,37 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 düşüşle 1,69 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
175.943
|
-11,4
|
866.284
|
48,8
|
Avustralya
|
35.336
|
-40,7
|
118.009
|
5,4
|
ABD
|
51.802
|
-71,6
|
145.611
|
-74,8
|
Hong Kong
|
48.662
|
24,8
|
187.761
|
41,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
865.658
|
41
|
3.670.303
|
78,2
|
Japonya
|
127.833
|
-25,3
|
551.458
|
-9,5
|
Hindistan
|
45.357
|
43,1
|
150.645
|
-39,4
|
Tayvan
|
81.997
|
37,6
|
327.683
|
41,3
|
Güney Kore
|
103.177
|
9
|
382.977
|
12,3
|
Endonezya
|
53.932
|
11,5
|
212.912
|
1,1