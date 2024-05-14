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Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında aylık %10,7 azaldı

Salı, 14 Mayıs 2024 11:46:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Nisan ayında aylık %10,7 düşüşle 1.283.246 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,6 düşüşle 407.640 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %42,5 artışla 5,37 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8 düşüşle 1,69 milyon mt oldu.    

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Nisan (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Nisan (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

175.943

-11,4

866.284

48,8

Avustralya      

35.336

-40,7

118.009

5,4

ABD      

51.802

-71,6

145.611

-74,8

Hong Kong      

48.662

24,8

187.761

41,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke      

Nisan (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Nisan (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

865.658

41

3.670.303

78,2

Japonya      

127.833

-25,3

551.458

-9,5

Hindistan      

45.357

43,1

150.645

-39,4

Tayvan      

81.997

37,6

327.683

41,3

Güney Kore      

103.177

9

382.977

12,3

Endonezya      

53.932

11,5

212.912

1,1

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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