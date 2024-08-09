SEAISI: Bazı ASEAN ülkelerindeki inşaat faaliyetleri toparlanarak uzun mamul ithalat artışına yol açtı

Güney Doğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), 2023 yılında ASEAN-6 ülkelerinin uzun mamul ithalatının bazı ülkelerdeki inşaat faaliyetlerinin toparlanmasıyla yıllık %10,4 artışla 11,8 milyon mt, uzun mamul ihracatının ise %16,5 artışla 9,4 milyon mt seviyelerinde yer aldığını açıkladı. Singapur uzun mamul ithalatında en büyük artışı kaydeden ülke oldu. Ayrıca ASEAN ülkelerindeki uzun mamul kapasitesi, başta Endonezya ve Malezya olmak üzere bazı ülkelerin Çin ve ASEAN ülkelerine büyük miktarda uzun mamul ihraç etmesine olanak tanıdı.

Ülkeler ayrı ayrı bakıldığında, geçtiğimiz yıl Endonezya’nın uzun mamul ithalatı yıllık %11,4 artışla 1,8 milyon mt’a yükselirken uzun mamul ihracatı yıllık 200.000 mt artışla 1,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Malezya’nın uzun mamul ithalatı ise yıllık %22,5 artışla 1,8 milyon mt olurken uzun mamul ihracatı yıllık %44 artışla 5 milyon mt’a yükseldi.

Filipinler, bölgede uzun mamul ihracatı yapmayan tek ülke oldu. Ülkenin uzun mamul ithalatı, inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamaya paralel olarak 2023 yılında %1,8 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Singapur’un uzun mamul ihtiyacı toparlanan inşaat faaliyetleri sayesinde büyük artış gösterdi. Ülke 2023 yılında %34 artışla 2,6 milyon mt uzun mamul ithal ederken uzun mamul ihracatı ise yıllık %1,8 düşüşle 578.000 mt oldu.

2023 yılında Tayland’ın uzun mamul ithalatı yıllık %8,7 artışla 2,3 milyon mt, uzun mamul ihracatı ise %4,8 artışla 902.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan Vietnam yıllık %4,9 düşüşle 1,3 milyon mt uzun mamul ithal ederken ülkenin uzun mamul ihracatı bir önceki yıla kıyasla 400.000 mt düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.