Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %15,4 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %15,4 artışla 1.547.165 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,1 artarak 308.303 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %31,6 artışla 12,30 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 3,55 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim % Japonya 162.416 58,5 1.806.944 66,3 Avustralya 31.711 -51,1 247.378 26,5 ABD 38.777 -32 374.036 -53,3 Hong Kong 35.062 14,4 446.411 54

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler