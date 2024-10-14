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Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %15,4 yükseldi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 12:11:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %15,4 artışla 1.547.165 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,1 artarak 308.303 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %31,6 artışla 12,30 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 3,55 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Eylül (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Eylül (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

162.416

58,5

1.806.944

66,3

Avustralya      

31.711

-51,1

247.378

26,5

ABD      

38.777

-32

374.036

-53,3

Hong Kong      

35.062

14,4

 446.411

54

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke      

Eylül (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Eylül (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

1.078.070

10,7

8.310.387

50,9

Japonya      

182.053

-3,5

1.526.406

4,4

Hindistan      

26.395

21,3

231.611

-39

Tayvan      

57.827

6,1

654.481

20

Güney Kore      

122.867

24,4

909.562

13,4

Endonezya      

65.139

28,5

524.135

4

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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