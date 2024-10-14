Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %15,4 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %15,4 artışla 1.547.165 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,1 artarak 308.303 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %31,6 artışla 12,30 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 3,55 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
162.416
|
58,5
|
1.806.944
|
66,3
|
Avustralya
|
31.711
|
-51,1
|
247.378
|
26,5
|
ABD
|
38.777
|
-32
|
374.036
|
-53,3
|
Hong Kong
|
35.062
|
14,4
|
446.411
|
54
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
1.078.070
|
10,7
|
8.310.387
|
50,9
|
Japonya
|
182.053
|
-3,5
|
1.526.406
|
4,4
|
Hindistan
|
26.395
|
21,3
|
231.611
|
-39
|
Tayvan
|
57.827
|
6,1
|
654.481
|
20
|
Güney Kore
|
122.867
|
24,4
|
909.562
|
13,4
|
Endonezya
|
65.139
|
28,5
|
524.135
|
4