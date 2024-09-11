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Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,1 yükseldi

Çarşamba, 11 Eylül 2024 11:53:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %13,1 artışla 1.340.998 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,4 artarak 429.547 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %35,5 artışla 10,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %13,1 artışla 3,24 milyon mt oldu.    

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Ağustos (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Ağustos (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

211.070

57,4

1.644.515

67,1

Avustralya      

55.954

-13,8

215.667

16,7

ABD      

46.017

8,2

335.260

-54,9

Hong Kong      

74.689

98,6

 414.954

60

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke      

Ağustos (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Ağustos (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

805.995

-3,5

7.232.570

59,6

Japonya      

244.762

44,4

1.344.366

5,6

Hindistan      

25.638

7,5

205.216

-42,7

Tayvan      

75.451

-13,1

596.652

21,5

Güney Kore      

110.876

6,8

786.389

11,9

Endonezya      

60.470

8,5

458.927

1,2

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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