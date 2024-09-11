Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,1 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %13,1 artışla 1.340.998 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,4 artarak 429.547 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk sekiz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %35,5 artışla 10,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %13,1 artışla 3,24 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
211.070
|
57,4
|
1.644.515
|
67,1
|
Avustralya
|
55.954
|
-13,8
|
215.667
|
16,7
|
ABD
|
46.017
|
8,2
|
335.260
|
-54,9
|
Hong Kong
|
74.689
|
98,6
|
414.954
|
60
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
805.995
|
-3,5
|
7.232.570
|
59,6
|
Japonya
|
244.762
|
44,4
|
1.344.366
|
5,6
|
Hindistan
|
25.638
|
7,5
|
205.216
|
-42,7
|
Tayvan
|
75.451
|
-13,1
|
596.652
|
21,5
|
Güney Kore
|
110.876
|
6,8
|
786.389
|
11,9
|
Endonezya
|
60.470
|
8,5
|
458.927
|
1,2