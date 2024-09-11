Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,1 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %13,1 artışla 1.340.998 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %16,4 artarak 429.547 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %35,5 artışla 10,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %13,1 artışla 3,24 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ağustos (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim % Japonya 211.070 57,4 1.644.515 67,1 Avustralya 55.954 -13,8 215.667 16,7 ABD 46.017 8,2 335.260 -54,9 Hong Kong 74.689 98,6 414.954 60

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler