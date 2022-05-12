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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,7 düştü

Perşembe, 12 Mayıs 2022 10:38:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Nisan ayında ülkenin çelik ihracatı Mart ayına kıyasla %1,6 artarak 971.834 mt oldu.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %16,7 düşerek 3,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)

Filipinler

106.755

300,4

178.402

-12,2

Kamboçya

94.777

-10,2

471.017

-0,4

Belçika

89.684

42,5

247.828

22,8

İspanya

74.033

661

141.405

156,5

ABD

71.141

39,6

260.940

37,2

 


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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