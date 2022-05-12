Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,7 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Nisan ayında ülkenin çelik ihracatı Mart ayına kıyasla %1,6 artarak 971.834 mt oldu.
Yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %16,7 düşerek 3,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Filipinler
|
106.755
|
300,4
|
178.402
|
-12,2
|
Kamboçya
|
94.777
|
-10,2
|
471.017
|
-0,4
|
Belçika
|
89.684
|
42,5
|
247.828
|
22,8
|
İspanya
|
74.033
|
661
|
141.405
|
156,5
|
ABD
|
71.141
|
39,6
|
260.940
|
37,2