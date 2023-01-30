Vietnam’daki çelik talebi emlak piyasasındaki durgunluk nedeniyle 2023’te azalmaya devam edecek

Pazartesi, 30 Ocak 2023 15:20:37 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vietnam’daki çelik talebinin durgun emlak piyasası ve sıkı para politikası nedeniyle 2023 yılında düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin çelik ihracatındaki toparlanma birçok ihracat pazarındaki ekonomik gerileme nedeniyle yavaş seyredecek. Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, 2022 yılında Vietnam’ın nihai mamul ihracatı yıllık %35,85 düşüşle 8,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi. ASEAN, Avrupa, ABD, Güney Kore ve Çin ülkenin başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %11,9 düşüşle 29,34 milyon mt ve çelik satışları yıllık %7,2 düşüşle 27,3 milyon mt oldu.