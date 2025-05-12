Vietnam Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergisini revize etti

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine getirdiği geçici antidamping vergisini revize ettiğini açıkladı.
Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlere getirilen geçici antidamping vergileri %19,38-27,83 aralığında kalsa da bakanlık, Win Faith Trading Limited’i de %27,83 oranında vergiye tabi tutmaya karar verdi.
Geçtiğimiz yıl Çin, Vietnam’a 8,65 milyon mt sıcak rulo sac ihraç etti.
Söz konusu ürünler 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 ve 7226.91.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.