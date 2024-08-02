Avrupa Komisyonu Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlatabilir

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Çözümleri Kurumu, Avrupa Komisyonu’nun Vietnam’dan ithal alaşımsız veya alaşımlı sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlatılmasına yönelik başvuru aldığı yönünde bilgilendirmede bulunduğunu duyurdu. Ancak başvuruda bulunan tarafın kim olduğu paylaşılmadı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Vietnamlı ihracatçıların adres, irtibat kurulacak kişiler ve e-posta adresleri gibi bilgilerinin en geç 5 Ağustos tarihine kadar bildirilmesini istediği ifade edildi.

Ayrıca Ticaret Çözümleri Kurumu’nun sıcak rulo sac ihracatçılarının konuyu gözlemlemelerini ve önlem almalarını tavsiye ettiği de öğrenildi.