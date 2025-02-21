 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam...

Vietnam Çin’den ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

Cuma, 21 Şubat 2025 16:03:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü soruşturmanın ardından Çin’den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

Bakanlık, Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlar nedeniyle iç piyasaya zarar verdiğini tespit etti. Söz konusu ürünlere yönelik geçici antidamping vergileri, 7 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %19,38-27,83 oranları arasında uygulanacak.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde Çin, Vietnam’a 7,68 milyon mt sıcak rulo sac ihraç etti.

Söz konusu ürünler 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 ve 7226.91.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Şubat 2025

21 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay, üretici sessiz

21 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları hafifçe yükseldi

21 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasını bakış: Asya ve AB’deki fiyat artışları nedeniyle beklentiler değişiyor

21 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 8. Hafta, 2025

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları hafifçe yükseldi

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa sıcak rulo sac piyasası üreticilerin fiyat artışlarıyla güçlendi

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Delong Steel ve Steelinvest BAE’de ortak girişim kurdu

20 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Şubat 2025

20 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yükseliş kaydetti

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis