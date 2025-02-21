Vietnam Çin’den ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü soruşturmanın ardından Çin’den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

Bakanlık, Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlar nedeniyle iç piyasaya zarar verdiğini tespit etti. Söz konusu ürünlere yönelik geçici antidamping vergileri, 7 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %19,38-27,83 oranları arasında uygulanacak.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde Çin, Vietnam’a 7,68 milyon mt sıcak rulo sac ihraç etti.

Söz konusu ürünler 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 ve 7226.91.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.