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Vietnamlı Hoa Phat ve Formosa Çin çıkışlı sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlatılmasını istiyor

Perşembe, 28 Mart 2024 14:16:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnamlı başlıca çelik üreticileri Hoa Phat Group ve Formosa Ha Tinh Steel (FHS), Çin’den ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturulması başlatılması talebiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’den sıcak rulo sac ithalatı 1,4 milyon mt seviyesinde yer alarak toplam ithalatın %74,2’sini oluşturdu. Bunun üzerine söz konusu üreticiler iç piyasayı korumak amacıyla harekete geçti. Ancak aralarında Hoa Sen Group’un da yer aldığı yedi yerel üretici, sıcak rulo sacın galvanizli sac, kaplamalı sac, çelik boru, yapısal çelik ve pek çok diğer ürünün üretimindeki başlıca hammadde olduğunu gerekçe göstererek Hoa Phat ile FHS’nin teklifine karşı çıktı.

Hoa Sen Group, mevcut damping marjının %1,26 olduğunu ve dolayısıyla Çin’den ithal sıcak rulo sacın dampingli satılmadığını söyledi. Yerel arzın talebin yalnızca %30’unu karşıladığı ve galvanizli çelik üreticilerinin sıcak rulo sac ithal etmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu nedenle şirket, Çin çıkışlı sıcak rulo sacın iç piyasa açısından tehdit oluşturmadığını düşünüyor ve antidamping önlemleri alınmaması yönünde bir öneride bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Formosa Ha Tinh  

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