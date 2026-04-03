Vietnam, Çin çıkışlı sıcak rulo sac ithalatında hileye yönelik geçici vergi getirdi

Cuma, 03 Nisan 2026 11:11:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin çıkışlı sıcak rulo sac ithalatına yönelik antidamping önlemlerinin atlatılmasına karşı gerçi vergi uygulanmasına karar verdiğini ve söz konusu uygulamanın 17 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Ön soruşturma doğrultusunda bakanlık Çin çıkışlı sıcak rulo saca yönelik mevcut ticaret koruma önlemlerinin atlatıldığını tespit etti. Bakanlık önlemlerin aşılması şüphesi taşıyan ithalat tonajının hızla arttığını, bunun yerli sanayiye zarar verdiğini ve yürürlükteki antidamping önlemlerinin etkinliğini azalttığını belirtti. Geçici vergilerin uygulanmasının ardından bakanlık nihai karar öncesinde durumu incelemeye ve ilgili taraflarla görüşmeye devam edecek.

Söz konusu ürün için 4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren %23,10-27,83 oranında antidamping vergisi uygulanıyor. Antidamping önlemlerinin atlatılmasına yönelik geçici vergi oranı ise %27,83 olarak belirlendi.

Daha önce yerel çelik üreticileri Hoa Phat ve Formosa Ha Tinh, Çin çıkışlı sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerinin atladıldığına dair işaretler bulunduğunu ileri sürerek soruşturma başlatılması talebinde bulunmuş ve önlemlerin kapsamının genişletilmesini önermişti. Söz konusu başvurular, SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere 2025’in Eylül ayında geçerli kabul edilmiş, ardından bakanlık 27 Ekim 2025 tarihinde soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 ve 7226.91.90 kodları altında yer alıyor.


Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




