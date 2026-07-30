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Vietnam Çin'den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerini inceleyecek

Perşembe, 30 Temmuz 2026 11:08:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerine ilişkin ilk incelemeyi başlattı.

Söz konusu inceleme, Çinli çelik üreticisi Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel) tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. İncelemeye esas teşkil eden koşulların değiştiğini savunan şirket, ihracatına uygulanan antidamping vergisi oranının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Baosteel'in mevcut ihracat koşulları dikkate alınarak şirkete uygulanan mevcut antidamping vergisinin uygunluğunu koruyup korumadığı incelenecek.

İnceleme süresince mevcut vergiler yürürlükte kalacak

İncelemenin başlatılması, mevcut antidamping önlemlerini askıya almıyor veya değiştirmiyor. Çin'den ithal sıcak rulo saca uygulanan %23,1-27,83 oranları arasındaki mevcut antidamping vergileri inceleme süresince yürürlükte kalmaya devam edecek. Vergilerde herhangi bir değişiklik ise ancak bakanlığın inceleme sonucunda revize edilmiş nihai karar yayımlaması halinde yürürlüğe girecek.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
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