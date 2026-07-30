Vietnam Çin'den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerini inceleyecek

Basında çıkan haberlere göre Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerine ilişkin ilk incelemeyi başlattı.

Söz konusu inceleme, Çinli çelik üreticisi Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel) tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. İncelemeye esas teşkil eden koşulların değiştiğini savunan şirket, ihracatına uygulanan antidamping vergisi oranının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Baosteel'in mevcut ihracat koşulları dikkate alınarak şirkete uygulanan mevcut antidamping vergisinin uygunluğunu koruyup korumadığı incelenecek.

İnceleme süresince mevcut vergiler yürürlükte kalacak

İncelemenin başlatılması, mevcut antidamping önlemlerini askıya almıyor veya değiştirmiyor. Çin'den ithal sıcak rulo saca uygulanan %23,1-27,83 oranları arasındaki mevcut antidamping vergileri inceleme süresince yürürlükte kalmaya devam edecek. Vergilerde herhangi bir değişiklik ise ancak bakanlığın inceleme sonucunda revize edilmiş nihai karar yayımlaması halinde yürürlüğe girecek.