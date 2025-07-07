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Vietnam Çin’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 15:04:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü soruşturmanın ardından Çin’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlık, Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlar nedeniyle iç piyasaya zarar verdiğini tespit etti. Söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping vergileri 6 Temmuz tarihinden itibaren beş yıl boyunca geçerli olmak üzere %23,10-27,83 oranları arasında uygulanacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçici antidamping vergileri %19,38-27,83 oranları arasında getirilmişti. 

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin, Vietnam’a 429.081 mt sıcak rulo sac ihraç etti.

Söz konusu ürünler 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 ve 7226.91.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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