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Vallourec ve Açotubo Brezilya’da soğuk çekme boru için ortak girişim kurdu

Çarşamba, 27 Ekim 2021 10:04:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Fransız boru üreticisi Vallourec ve Açotubo Group, Vallourec Brazil adında bir ortak girişim kurduklarını duyurdu.

Vallourec Tubos para Indústria (VTI), Vallourec’in çekme ve profil boru ile Açotubo’nun soğuk çekilmiş boru birimlerini bir çatı altında toplayacak. VTI, otomotiv, enerji, makine ve endüstriyel ekipman sektörleri gibi sanayi sektörlerine çelik boru çözümleri sağlayacak.

Minas Gerais eyaletinde yer alacak ve Sao Paulo’da iki üretim tesisi bulunacak yeni şirketin %75 hissesine Vallourec, geriye kalan %25 hissesine ise Açotubo sahip olacak.

VTI’nin soğuk çekme ve dikişli ile dikişsiz boru üretim kapasitesi yıllık 60.000-70.000 mt seviyesinde yer alacak. Ayrıca, iç piyasaya odaklanacak şirket, boru kesme, bükme ve dönüştürme hizmetleri de verebileceğini belirtti.


Etiketler: Vallorec  Güney Amerika  Brezilya  boru  çelik üretimi  borular  |  benzer haberler »


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