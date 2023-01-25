Tenaris Brezilya açıklarında kullanılmak üzere korozyona dayanıklı boru tedarik edecek

Çarşamba, 25 Ocak 2023 12:04:51 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris Brezilya açıklarında kullanılmak üzere petrol şirketi Petrobras’a 3 yıl boyunca korozyona dayanıklı alaşımdan boru tedarik etmek üzere uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum ve yüksek performanslı malzemeler geliştiren İsveç merkezli Alleima ile ortaklaşa üretilecek ve Tenaris’in Aberdeen’de bulunan tesisinde işlenecek olan borular, Petrobras’ın çeşitli sondaj kuyularında kullanılacak.

Tenaris ve Alleima arasındaki stratejik ortaklık, araştırma ile ürün geliştirme yoluyla petrol ve doğal gaz sektörüne değer katmak amacıyla 2003 yılında başladı.