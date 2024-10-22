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Vallourec MENA petrol ve doğal gaz sektöründeki konumunu güçlendirecek

Salı, 22 Ekim 2024 11:25:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Suudi Arabistan ve MENA bölgesindeki konumunu güçlendirmek amacıyla Almanya merkezli lojistik şirketi DHL Group ve Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun ortak girişimi olan Advanced Supply Management Operations (ASMO) ile anlaşma imzaladığını duyurdu. ASMO, enerji ve sanayi gibi pek çok sektöre hizmet veren tedarik ve tedarik zinciri hizmetleri şirketi olarak biliniyor.

Vallourec’i Suudi Arabistan petrol ve doğal göz sektörünün başlıca partnerlerinden biri olarak konumlandıran söz konusu iş birliği sayesinde şirket, enerji ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için değer yaratacak ve boru tedarik zinciri yönetimini dijitalleştirecek.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Vallourec 

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