Vallourec Búzios 10 petrol projesine hat borusu tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, hat borusu tedariki için İsviçre merkezli su altı inşaat şirketi Allseas ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Vallourec, Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras tarafından işletilen Búzios 10 açık deniz petrol projesi için Allseas’e yaklaşık 18.000 mt su altı dikişsiz karbon çelik hat borusu tedarik edecek. Ayrıca Allseas’in ihtiyaç duyduğu takdirde ilave 5.000 mt daha hat borusu temin etme opsiyonu olacak.

Vallourec’in Brezilya merkezli Jeceaba tesisinde üretilecek olan borular, projenin akış ve dağıtım hatlarında kullanılacak. Rio de Janeiro açıklarında yer alan Búzios, dünyanın en büyük derin deniz petrol sahalarından biri olarak biliniyor.