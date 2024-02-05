﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vallourec 2023 yılına ilişkin AVFÖK’ünün önceki tahmini aşmasını bekliyor

Pazartesi, 05 Şubat 2024 10:50:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec 2023 yılına ilişkin mali sonuç beklentilerini açıkladı. Şirket yılın tamamında AVFÖK’ünün daha önceki beklentilerin üzerinde olacağını öngörüyor.

Vallourec söz konusu yılda AVFÖK’ünün daha önce tahmin edilen 1,07-1,17 milyar € aralığına kıyasla 1,19 milyar €’yu aşacağını tahmin ediyor. AVFÖK’te beklenen söz konusu artış Kuzey Amerika’da gerçekleştirilen sevkiyat artışının etkisiyle satış tonajlarındaki yükselişten kaynaklanacak. Kuzey Amerika’daki yüksek satış tonajları bölgedeki fiyat düşüşlerini dengeliyor. Sonuç olarak şirket yaklaşık 15 yılın en iyi AVFÖK sonucunu elde edecek.

Buna ek olarak Vallourec 2023 yılında satış gelirinin ve boru satış tonajının sırasıyla 5,11 milyar € ve 1,55 milyon mt olmasını bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay seyretti

01 Şub | Boru

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım ayında %8,1 düştü

29 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Wujin Stainless Steel Pipe 2023’te 353 milyon RMB net kâr bekliyor

26 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları aşağı yönlü

26 Oca | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe dalgalandı

25 Oca | Boru

ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

25 Oca | Çelik Haberler

EEC Çin ve Malezya’dan ithal dikişsiz paslanmaz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

25 Oca | Çelik Haberler