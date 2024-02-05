Vallourec 2023 yılına ilişkin AVFÖK’ünün önceki tahmini aşmasını bekliyor

Pazartesi, 05 Şubat 2024 10:50:01 (GMT+3) | İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec 2023 yılına ilişkin mali sonuç beklentilerini açıkladı. Şirket yılın tamamında AVFÖK’ünün daha önceki beklentilerin üzerinde olacağını öngörüyor.

Vallourec söz konusu yılda AVFÖK’ünün daha önce tahmin edilen 1,07-1,17 milyar € aralığına kıyasla 1,19 milyar €’yu aşacağını tahmin ediyor. AVFÖK’te beklenen söz konusu artış Kuzey Amerika’da gerçekleştirilen sevkiyat artışının etkisiyle satış tonajlarındaki yükselişten kaynaklanacak. Kuzey Amerika’daki yüksek satış tonajları bölgedeki fiyat düşüşlerini dengeliyor. Sonuç olarak şirket yaklaşık 15 yılın en iyi AVFÖK sonucunu elde edecek.

Buna ek olarak Vallourec 2023 yılında satış gelirinin ve boru satış tonajının sırasıyla 5,11 milyar € ve 1,55 milyon mt olmasını bekliyor.