Valin Steel’in net kârı ilk çeyrekte %81,06 arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 14:11:33 (GMT+3) | Şanghay

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co.’nun (Hunan Valin Steel) yayınladığı mali raporda, borsada işlem gören şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet kârının yıllık %63,49 artışla 38,59 milyar RMB (5,96 milyar $) ve net kârının yıllık %81,06 artışla 2,05 milyar RMB (320 milyon $) olduğu belirtildi.

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde, hammadde fiyatlarında yaşanan yükselişin yarattığı zorlukların üstesinden geldiğini, üretimden verim almaya yoğunlaşıp Ar-Ge çalışmalarını artırdığını, böylelikle birinci çeyrekte tarihi bir performans elde ettiğini açıkladı.

1$ = 6,4715 RMB