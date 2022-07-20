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Valin Steel yılın ilk yarısında net kârının %28-35 düşmesini bekliyor

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:58:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hunan eyaletinde bulunan çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), bu yılın ilk yarısında net kârının yıllık %28-35 düşüşle 3,6-4 milyar RMB (530-600 milyon $) olmasını beklediğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, küresel piyasa daha zor ve karmaşık olurken, Covid-19 salgını ciddiyetini korudu ve bu faktörler çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Özellikle bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri çelik fiyatlarının düşmesine yol açtı ve bu da şirketin faaliyet performansını aşağı çekti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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