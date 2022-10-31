Valin Steel Ocak-Eylül döneminde 5,13 milyar RMB net kâr kaydetti

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:15:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hunan eyaletinde bulunan çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %7,9 düşüşle 124,84 milyar RMB (17,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %33,9 düşüşle 5,13 milyar RMB (710 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirket, yüksek hammadde fiyatlarının ve son kullanıcıların zayıf talebinin söz konusu dönemde net kârının düşmesinde düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise, şirket yıllık %20,5 düşüşle 40,07 milyar RMB (5,6 milyar $) faaliyet geliri elde etti ve yıllık %40,2 düşüşle 1,31 milyar RMB (180 milyon $) net kâr kaydetti.

1$ = 7,1768 RMB