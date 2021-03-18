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Vale, Vargem Grande madenindeki atık barajı filtreleme sistemini devreye soktu

Perşembe, 18 Mart 2021 10:00:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi bu hafta Vargem Grande demir cevheri madeninde atık filtreleme sistemini faaliyete aldığını açıkladı.

Madenci yaptığı açıklamada, şirketin dört atık filtreleme tesisinin ilkinin Minas Gerais eyaletinin farklı bölgelerinde hizmet vereceğini belirtti. Vale, 2024 yılına kadar dört filtreleme sistemine toplam 2,3 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.

Dört atık barajı filtreleme tesisi Vale’nin yıllık 64 milyon mt olan demir cevheri üretim kapasitesinin ihtiyaçlarını karşılayacak.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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