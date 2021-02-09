Vale bu yıl demir cevheri üretim kapasitesini 49 milyon mt artırabilir

Salı, 09 Şubat 2021 11:11:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale bir açıklama yaparak, bu yıl demir cevheri üretim kapasitesini 49 milyon mt artırabileceğini belirtti. Açıklamaya göre şirket bu yıl birçok proje tamamlamayı planlıyor ve bunlardan ilki birinci çeyrekte yapılacak.

İlk çeyrekte Vale, Tinbopeba madenindeki düzenlemeleri tamamlamayı düşünüyor. Bu da şirketin cevher üretimini yıllık 7 milyon mt artıracak. Şirket aynı zamanda Vargem Grande madeninde peletleme faaliyetlerine tekrar başlamayı düşünüyor ve bu da 7 milyon mt daha ek kapasite anlamına geliyor.

İkinci çeyrekte ise Vale, Varge Grande madenindeki bir taşıma bandını tekrar faaliyete sokarak 6 milyon mt ve Fabrica madeninde kuru demir cevheri işleme kapasitesini devreye alarak 4 milyon mt ek kapasite yaratmayı planlıyor.

Üçüncü çeyrekte Vargem Grande madenide Maravilhas III ve filtreleme birimlerini devreye alarak 4 milyon mt kapasite artışı yapmayı düşünen Vale, dördüncü çeyrekte ise Torto madeninde tekrar faaliyetlerine başlayarak (17 milyon mt) ve Serra Leste (2 milyon mt) ile S11D (2 milyon mt) projelerini devreye alarak toplam 21 milyon mt yeni kapasiteyi devreye sokmak istiyor.

Bu projelerin hepsinin devreye girmesi ek 49 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesi anlamına geliyor. Yine de potansiyel kısıtlamaları hesaba katarak bunun 35 milyon mt’a inebileceğin belirtti. Potansiyel kısıtlamalar Vale’nin Itabira madeninin kapasitesinin 9 milyon mt düşürülmesi, ruhsat gecikmeleri ve Mutuca ile Serra Norte tesislerinin daha zayıf performans göstererek 5 milyon mt daha az üretim yapmalarını kapsıyor.