Usiminas’ın hisseleri Şubat ayında sertçe yükseldi

Pazartesi, 04 Mart 2024 10:03:24 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas’ın São Paulo borsasındaki hisse fiyatı Şubat ayında %20 yükseldi. Bu gelişme, Brezilyalı çelik üreticilerinin hisse fiyatlarında genellikle büyük değişiklikler olmadığı için analistleri şaşırttı.

Analistler şirketin hisse fiyatının belli faktörlere bağlı olarak daha da artabileceğini ifade etti.

Artışın arkasındaki en büyük nedenlerden biri olarak şirketin 2023 yılı için açıkladığı 300 milyon $ net kârın 2022’ye kıyasla %20 daha düşük olsa bile zorlu piyasa koşulları düşünüldüğünde iyi bir seviyede kaydedilmesi verildi.

Bununla birlikte 3 No’lu yüksek fırının yenilenip yeniden devreye alınması da hisse fiyatlarının artmasında etkili oldu.

Ternium’un Usiminas’ın yönetimine katılması da Ternium çelik üreticilerinin yönetiminde geçmişte başarılı bir performans gösterdiği için olumlu bir faktör olarak değerlendirildi.

Analistler son olarak Usiminas’ın başta demir cevheri ve kömür olmak üzere düşen hammadde fiyatlarından fayda sağlayacağını belirtti.