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Usiminas’ın 2021 yılında satışlarının artması bekleniyor

Pazartesi, 22 Şubat 2021 10:31:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yatırım firması Planner’dan bir analist, birçok sanayi sektöründe gözlenen toparlanmanın yassı mamul üreticisi Usiminas’a 2021 yılında satışlarını artırmada destek olacağını belirtti.

Planner, Usiminas’ın en büyük müşterileri olan otomotiv, makine ve kamu inşaatı sektörlerinin Corona salgını sebebiyle yaşanan ekonomik yavaşlamadan toparlanmasının beklendiğini ifade etti.

Ayrıca çelik ce demir cevheri fiyatlarında geçtiğimiz birkaç aydır gözlenen artışın yılın geri kalanında devam edebileceğini belitti.

Raporda, “Usiminas bu yılın Haziran ayında 2 No’lu yüksek fırınını tekrar faaliyete sokmanın da faydasını görecek ve bu üretimini artırmasına yardımcı olurken slab alımlarını azaltacak,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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