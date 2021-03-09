Usiminas MUSA’daki demir cevheri madeninin faaliyet dışı bırakılması sürecini tamamladı

Salı, 09 Mart 2021 10:51:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Somisa demir cevheri madeninin faaliyet dışı bırakılması sürecini tamamladığını açıkladı.

Somisa madeni Usiminas’ın demir cevheri şirketi MUSA’ya ait. Faaliyet dışı bırakma süreci Ocak ayında bitmiş ve Minas Gerais eyaleti yetkililerinde onaylanmış. Fakat Usiminas bunu Şubat ayında açıkladı. Usiminas, aynı zamanda Central atık barajını 2022 yılına kadar faaliyetten çıkaracağını duyurdu.

MUSA, Vale’nin çökerek binlerce insanın ölümüne yol açan Brumadinho madeni gibi tüm yukarı akışlı atık barajlarını devreden çıkarmayı planlıyor.

Usiminas ayrıca, MUSA’nın Samambaia atık barajını da devre dışı bırakmayı düşündüğünü ama bunun için henüz bir tarih belirlemediğini ifade etti.