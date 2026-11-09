Algerian Qatari Steel Suudi Arabistan ve Litvanya'ya 99.000 mt'un üzerinde çelik ürünü ihraç etti

Cezayir merkezli çelik üreticisi Algerian Qatari Steel (AQS), Jijel eyaletinin El Milia bölgesinde bulunan Bellara çelik tesisinden Suudi Arabistan ve Litvanya'ya değeri 39 milyon $'ı aşan toplam 99.470 mt çelik ürünü ihraç ettiğini açıkladı.

Sevkiyat, Suudi Arabistan'a gönderilen doğrudan indirgenmiş demir peletleri ile Litvanya'ya gönderilen inşaat demiri ve filmaşini kapsıyor. İhracat operasyonu, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile koordineli olarak düzenlenen Ulusal İhracat Günü'ne denk gelen 7 Kasım tarihinde başlatıldı.

Algerian Qatari Steel'in 2026 yılındaki ihracatı 545.000 mt'u aştı

Şirket, 2026 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği toplam ihracatın 545.000 mt'u, ihracat değerinin ise 274 milyon $'ı aştığını belirtti. İhracat performansının üretim ve ihracat kapasitesindeki gelişimi ve uluslararası çelik piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaları yansıttığı ifade edildi.

AQS ayrıca Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirme ve hidrokarbon dışı ihracat gelirlerini artırma çabalarına katkıda bulunurken, ihracat faaliyetlerini genişletme ve yeni uluslararası pazarlara girme konusundaki kararlılığını yineledi.