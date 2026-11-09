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Algerian Qatari Steel Suudi Arabistan ve Litvanya'ya 99.000 mt'un üzerinde çelik ürünü ihraç etti

Pazartesi, 09 Kasım 2026 14:03:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Cezayir merkezli çelik üreticisi Algerian Qatari Steel (AQS), Jijel eyaletinin El Milia bölgesinde bulunan Bellara çelik tesisinden Suudi Arabistan ve Litvanya'ya değeri 39 milyon $'ı aşan toplam 99.470 mt çelik ürünü ihraç ettiğini açıkladı.

Sevkiyat, Suudi Arabistan'a gönderilen doğrudan indirgenmiş demir peletleri ile Litvanya'ya gönderilen inşaat demiri ve filmaşini kapsıyor. İhracat operasyonu, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile koordineli olarak düzenlenen Ulusal İhracat Günü'ne denk gelen 7 Kasım tarihinde başlatıldı.

Algerian Qatari Steel'in 2026 yılındaki ihracatı 545.000 mt'u aştı

Şirket, 2026 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği toplam ihracatın 545.000 mt'u, ihracat değerinin ise 274 milyon $'ı aştığını belirtti. İhracat performansının üretim ve ihracat kapasitesindeki gelişimi ve uluslararası çelik piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaları yansıttığı ifade edildi.

AQS ayrıca Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirme ve hidrokarbon dışı ihracat gelirlerini artırma çabalarına katkıda bulunurken, ihracat faaliyetlerini genişletme ve yeni uluslararası pazarlara girme konusundaki kararlılığını yineledi.

Etiketler: Pelet İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Hammaddeler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 50 mm
  ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
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