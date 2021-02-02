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US Steel Košice 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Salı, 02 Şubat 2021 17:03:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel kaynaklara göre, Pennsylvania merkezli US Steel’in bağlı kuruluşu Slovakya merkezli US Steel Košice, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı. Şirketin üç yüksek fırını da yeniden faaliyette.

Şirketin sözcüsü Ján Bača, “Avrupa çelik pazarı ile ilgili pek çok sorumuz varken, yüksek hammadde fiyatlarının, enerji sektörünün ve karbon salımı ücretlerinde ne gibi gelişmeler görüleceği belirsiz. Pandeminin gelişimini de yakından takip edeceğiz,” dedi.

Şirket, çelik pazarının mevcut durumuna ve müşteri talebine paralel olarak üç yüksek fırınından birini 20 Haziran 2019 tarihinde kapatmıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği  Slovakya  |  benzer haberler »


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