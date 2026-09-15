US Steel Košice 900 milyon €'luk elektrik ark ocağı projesini onayladı, AB'den 390 milyon € finansman aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Slovakya'nın en büyük çelik üreticisi, US Steel'ın iştiraki ve Japonya merkezli Nippon Steel Corporation grubunun bir parçası olan US Steel Košice (USSK), Košice tesisinde yeni bir elektrik ark ocağı ve hava ayrıştırma ünitesi kurulması için yaklaşık 900 milyon € tutarında yatırım yapılmasını onayladı.

Yeni elektrik ark ocağında üretim 2030 yılında başlayacak

2030 yılında üretime başlaması planlanan yeni elektrik ark ocağı, yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt kapasiteye sahip olacak ve tesisin mevcut yüksek fırınlarıyla birlikte çalışacak. Böylece USSK karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, yüksek kaliteli çelik tedarikini güvenilir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Yeni hava ayrıştırma ünitesi ise çelik tesisinin kesintisiz çalışmasını destekleyecek, enerji verimliliğini artıracak ve karbon emisyonlarının daha da azaltılmasına katkıda bulunacak.

USSK, projenin Košice'de çelik üretimi ve istihdamın uzun vadeli görünümünü güçlendireceğini, Orta ve Doğu Avrupa'daki müşterilere giderek daha düşük emisyonlu çelik ürünleri tedarik edilmesini güvence altına alacağını ve şirketin Slovakya sanayisinin karbonsuzlaştırılmasındaki rolünü pekiştireceğini belirtti.

Modernizasyon Fonu 390 milyon€ destek sağlayacak

Bununla birlikte USSK, Slovakya Çevre Bakanlığı ile elektrik ark ocağı için yaklaşık 350 milyon € ve hava ayrıştırma ünitesi için 40 milyon € finansman sağlayan iki hibe anlaşması imzaladı. Toplam 390 milyon € tutarındaki destek kaynakları Slovakya devlet bütçesi yerine AB Emisyon Ticaret Sistemi'nden elde edilen gelirlerle oluşturulan AB Modernizasyon Fonu'ndan karşılanacak.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere, U.S. Steel Košice 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Nippon Steel'ın doğrudan iştiraki olacak ve şirketin adı Nippon Steel Slovakia s.r.o. olarak değiştirilecek. Nippon Steel, tesisi Avrupa operasyonlarının kilit üretim merkezlerinden biri olarak geliştirmeyi planlıyor.