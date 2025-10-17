Slovakya endüstriyel karbonsuzlaşma projeleri için 150 milyon €’luk finansman turu başlattı

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Tomáš Taraba, endüstriyel karbonsuzlaşma faaliyetleri için tamamen AB Modernizasyon Fonu tarafından finanse edilen 150 milyon €’luk ikinci finansman turunun başlatıldığını duyurdu. Böylelikle sanayi kuruluşlarının ileri teknolojilere yatırım yapmasına, enerji verimliliğini artırmasına ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olunması ve karbon maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Taraba, finansman turunu yatırımların azaldığı ve istihdamın risk altında olduğu bir dönemde Slovakya sanayisi için hayati bir teşvik olarak tanımladı.

Uygunluk ve değerlendirme kriterleri

Finansmanın, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında faaliyet gösteren ve Slovakya’nın sanayi emisyonlarının yaklaşık %90’ını oluşturan şirketlere verileceği ifade edildi. Ayrıca proje başına asgari veya azami finansman limiti olmadığı da aktarıldı.

Öte yandan başvuruların, en düşük maliyetle en yüksek emisyon düşüşü sağlanmasına ve elde edilen mutlak emisyon azaltımına göre değerlendirileceği bildirildi. Uygun projelerin, doğrulanmış emisyonların son beş yıllık ortalamasına kıyasla en az 10.000 ton CO₂e düşüş sağlaması gerektiği ve söz konusu süre zarfında olağandışı gelişmelerin yaşandığı bir yıl varsa hesaplamalardan çıkarılabileceği paylaşıldı.

Ölçülebilir ve verimli iklim etkisi

Bununla birlikte finansmanın, yalnızca projenin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı yatırım maliyetlerini kapsayacağı ve başvuru tarihinden sonra yapılan yatırımların dikkate alınacağı dile getirildi.

Taraba, programın yüksek etkili projelere öncelik vermek üzere tasarlandığını, aynı zamanda her bir avronun mümkün olan en yüksek emisyon azaltımını sağlayacağını ve endüstriyel rekabet gücü ile çevresel hedefleri destekleyeceğini ekledi.