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US Steel Košice cansız talep nedeniyle 1 No’lu yüksek fırınını askıda bırakacak

Salı, 24 Eylül 2024 11:38:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), faaliyetlerine ilişkin bazı gelişmeleri paylaştı. Açıklamaya göre şirketin Slovakya merkezli bağlı kuruluşu US Steel Košice’de bulunan 1 No’lu yüksek fırın, süregelen cansız talep nedeniyle 30 günlük planlı bir kesintinin ardından askıda kalmaya devam edecek.

Buna ek olarak US Steel’in boru segmenti, zayıf fiyatların baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ederken şirketin taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik hattının teslimatları istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Şirket, Big River 2 projesinin 2024 yılının dördüncü çeyreği için planlana devreye alınma zamanının yaklaştığını hatırlattı.

Öte yandan US Steel bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,44-0,48$ aralığında olacağını belirtti. Şirket ikinci çeyrekte hisse başına 0,72$ kâr elde etmişti.


Etiketler: Slovakya Avrupa Birliği Çelik Üretimi US Steel 

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