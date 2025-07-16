Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025 yılı Mayıs ayında %1,7 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,7, AB-27 ülkelerinde ise %1,5 artış kaydetti.

Sanayi üretimi Nisan ayında avro bölgesinde %2,2, AB-27 ülkelerinde ise %1,6 oranında gerilemişti. Bu yılın Mayıs ayında, 2024 yılının aynı ayına göre sanayi üretimi avro bölgesinde %3,7, AB-27 ülkelerinde ise %3,4 oranında yükseldi.

Nisan ayına kıyasla, Mayıs ayında dayanıklı tüketim malları üretimi avro bölgesinde %1,9, AB-27 ülkelerinde ise %1,8 oranında düşüş gösterdi. Aynı dönemde sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,7, AB-27 ülkelerinde ise %2 oranında arttı. Dayanıksız tüketim malları üretimi söz konusu ayda avro bölgesinde %8,5, AB-27 ülkelerinde ise %7,1 oranında geriledi. Ara malların üretimi avro bölgesinde %1,7, AB-27 ülkelerinde ise %1,3 düşüş kaydederken, enerji üretimi avro bölgesinde %3,7, AB-27 ülkelerinde ise %3,2 artış gösterdi.

Mayıs ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %12,4 ile İrlanda, %3,4 ile Malta ve %2,2 ile Almanya’da görülürken, en büyük aylık düşüşler %2,9 ile Hırvatistan, %2,8 ile Slovakya ve %2,7 ile Belçika’da kaydedildi.

2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında, Mayıs 2025’te sermaye malları üretimi avro bölgesinde %4,5, AB-27 ülkelerinde ise %4,4 artış gösterdi. Aynı ayda dayanıklı tüketim malları üretimi avro bölgesinde %0,1, AB-27 ülkelerinde ise %0,3 oranında azaldı. Ara malların üretimi yıllık bazda avro bölgesinde %1,8, AB-27 ülkelerinde ise %1,4 düşüş gösterdi. Dayanıksız tüketim malları üretimi avro bölgesinde %11,6, AB-27 ülkelerinde ise %9,4 artarken, enerji üretimi sırasıyla %2,6 ve %1,7 oranında yükseldi.

Söz konusu ayda yıllık bazda en yüksek artışlar %40,7 ile İrlanda, %5,9 ile Finlandiya ve %5 ile İsveç’te kaydedilirken, en büyük düşüşler %7,3 ile Belçika, %6,5 ile Bulgaristan ve %4,2 ile Danimarka’da gerçekleşti.