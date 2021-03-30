UNESID: İspanya’nın çelik üretimi pandemi nedeniyle 2020’de %18 düştü

Salı, 30 Mart 2021 15:17:32 (GMT+3) | İstanbul

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID’e göre, 2020 yılında pandemi tüm çelik tüketen sektörlerin faaliyetlerini olumsuz etkiledi. 2020 yılında İspanya’nın çelik üretimi, çelik talebindeki düşüş nedeniyle yıllık %18 düşerek 11,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu seviye 2008 yılında yaşanan mali krizden bu yana kaydedilen en kötü seviye oldu. Geçtiğimiz yılın bazı aylarında üretim 1996 yılında kaydedilen seviyelere gerilerken, dördüncü çeyrekte ülkenin çelik üretimi çeyreklik bazda %36 artış gösterdi.

İspanya çelik sektörü, 2020 yılında yıllık %13 düşüşle 9,1 milyon mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Hurda geri dönüşümündeki düşüş, çelik üretimindeki düşüşe göre daha az oldu.

Söz konusu yılda, İspanya’nın piyasaya tedarik ettiği çelik ürünler yıllık %15,2 düşüşle 12,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu da, üç yıldır kaydedilen küçük artışları kesintiye uğrattı. Aynı durum ABD ve diğer ülkelerde de görüldü. Çelik ürün talebi geçtiğimiz yıl %11,7 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın ortasında çelik talebinde güçlü düşüşler kaydedilirken, yılın son çeyreğinde çelik talebi üçüncü çeyreğe kıyasla %11,6 toparlandı.

2020 yılında ülkenin çelik ihracatı, pandeminin etkisiyle%16,2 düşüşle 8 milyon mt olurken, çelik ithalatı yıllık %13,2 düşüşle 8,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat ve ithalat arasında hacim açısından 1 milyon mt’a yakın bir açık kaydedilirken, 516 milyon € ticaret fazlası var.

UNESID’in CEO’su Andrés Barceló, “Sektörlerimiz, pandemiyle mücadele kapsamında tesisleri çalışmak için güvenli yerler haline getirmek zorunda kaldı. Kararlar, alarm durumunun ilan edilmesiyle ve ekonominin tamamen kapanmasıyla hükümet tarafından alınan sert önlemlere uyarlanmalıydı. Buna rağmen, İspanya çelik sektörü çok zor koşullarda müşterilere ürün tedarik etmeye ve hizmet vermeye devam ederek ekonominin canlanmasına katkıda bulunmaya çalıştı,” dedi.

Andrés Barceló 2021 yılının başına yönelik, “Yılın başlangıcı, İspanya’daki Filomena fırtınasının etkilerinden, enerji fiyatlarındaki keskin artıştan ve dünya genelinde kaydedilen hammadde artışından etkilendi. İspanya çelik sektörüne göre, aşılamanın sonucunda kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi, tüm tüketici sektörlerdeki faaliyetlerin toparlanmasını sağlayacak,” şeklinde yorum yaptı.