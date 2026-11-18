Çin Gümrük İdaresi (GACC) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %3,1 artışla 17,59 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki artış oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 10,0 puan yavaşladı. Aynı dönemde filmaşin ihracatı ise yıllık %5,0 düşüşle 2,31 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, düşüş oranı ilk dokuz aya kıyasla 1,4 puan hızlandı.

Söz konusu dönemde Çin'in köşebent ve U profil ihracatı yıllık %4,0 artışla 6,71 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki artış oranı Ocak-Eylül dönemine kıyasla 0,4 puan hızlandı.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in çelik çubuk, köşebent ve U profil ile filmaşin ihracatı sırasıyla 1,83 milyon mt, 740.000 mt ve 230.000 mt seviyelerinde gerçekleşerek yıllık bazda %12,7, %7,2 ve %9,4 artış kaydetti. Aylık bazda ise çelik çubuk ihracatı %3,7 düşerken, köşebent ve U profil ihracatı sabit kaldı ve filmaşin ihracatı %4,2 geriledi.

Ekim ayında Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık %0,7 artarken, çelik çubuk ve filmaşin ihracatı sırasıyla %12,7 ve %9,4 ile çok daha yüksek artışlar kaydetti. Bu durum, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomilerde inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen çelik çubuk ve filmaşin talebinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda Çin'in yerel inşaat sektöründeki talep de giderek daralıyor.