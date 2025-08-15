 |  Giriş 
Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %1,5 arttı

Cuma, 15 Ağustos 2025 13:57:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,5 artışla 972.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %37 düşüşle 711.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı da yıllık %56,4 yükselerek 499.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk yedi ayında yerel çelik tüketimi yıllık %13,2 artışla 2,30 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 862.700 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %14,2 artışla 644.900 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %28,6 artışla 174.300 mt ve yarı mamul ithalatı da 11.200 mt’a kıyasla 43.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Temmuz döneminde %81,5 ile AB-27 ülkeleri, %8,1 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,7 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %55,4 ile diğer Avrupa ülkeleri, %23,7 ile AB-27 ülkeleri ve %17,8 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


