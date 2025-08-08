 |  Giriş 
Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %6,7 yükseldi

Cuma, 08 Ağustos 2025 16:09:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %4,6 ve yıllık %11,4 artışla 692.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %6,6 ve yıllık %18,1 düşüşle 580.500 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,2 düşerek 552.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna yıllık %6,7 artışla 4,36 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 4,26 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %7,2 artışla 3,62 milyon mt seviyelerine çıktı.


