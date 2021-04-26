Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi ilk çeyrekte %0,8 düştü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 16:49:24 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın Ferroalyaj Üreticileri Birliği’nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, Ukraynalı merkezli tesislerin ferroalyaj üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %0,8 düşüşle 188.100 mt oldu.

Söz konusu dönemde, Nikopol Ferroalloys Plant’in (NZF) ve Zaporozhye Plant’in (ZZF) silikomangan üretimi yıllık %4,2 düşüşle 141.600 mt oldu. Ayrıca, bu yılın Ocak-Mart arasındaki dönemde Ukrayna’nın ferromangan üretimi, Kramatorsk Ferroalloys Plant’in (KZF) söz konusu dönemde askıda olması sebebiyle yıllık %34,3 düşüşle 26.960 mt oldu. Söz konusu dönemde, Ukrayna’nın ferrosilikon üretimi yıllık %52,7 artışla 18.400 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %61,4 artışla 1.130 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği verilere göre, Ukrayna’nın, 255.300 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 106.200 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %7,7 artışla 361.440 mt seviyesinde kaydedildi.