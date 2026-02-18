Kazakistanlı Chevron Direct Investment Fund yeni ferroalyaj tesisi için yatırım yapacak

Kazakistan merkezli Chevron Direct Investment Fund (CDIF), yerel şirket Mineral Product International (MPI) ile Ekibastuz’da bir ferroalyaj üretim tesisi inşası için 23,5 milyon $ tutarında yatırım anlaşması imzaladı. MPI’ın söz konusu projesi, Kazakistan’ın metalürji sektöründe yeni bir sanayi yatırımı olarak değerlendiriliyor.

Projeye göre tesis yılda yaklaşık 80.000 mt FeSi-75 kalite ferrosilis üretimi gerçekleştirecek. Ürün, çelik üretimi ve diğer metalürjik uygulamalar için temel bir alaşım girdisi niteliği taşıyor.

Tesisin 500’den fazla kişilik yeni istihdam yaratması ve bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlaması bekleniyor. MPI hissedarlarına göre proje, modern teknolojileri güçlü ihracat potansiyeliyle birleştiren ileriye dönük bir iş planına dayanıyor ve hem iç pazar hem de uluslararası pazarlara hizmet edecek.

Teknoloji ve ihracat potansiyeli

Tesis, yüksek kaliteli üretim sağlayacak ileri elektrik ark ocağı teknolojisi ile donatılacak. Ürünlerin Güney Kore, Japonya, Kuzey Amerika ve AB dahil olmak üzere ihracat pazarlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Bu durumun Kazakistan’ın küresel alaşım tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.