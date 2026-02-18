 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistanlı...

Kazakistanlı Chevron Direct Investment Fund yeni ferroalyaj tesisi için yatırım yapacak

Çarşamba, 18 Şubat 2026 15:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan merkezli Chevron Direct Investment Fund (CDIF), yerel şirket Mineral Product International (MPI) ile Ekibastuz’da bir ferroalyaj üretim tesisi inşası için 23,5 milyon $ tutarında yatırım anlaşması imzaladı. MPI’ın söz konusu projesi, Kazakistan’ın metalürji sektöründe yeni bir sanayi yatırımı olarak değerlendiriliyor.

Projeye göre tesis yılda yaklaşık 80.000 mt FeSi-75 kalite ferrosilis üretimi gerçekleştirecek. Ürün, çelik üretimi ve diğer metalürjik uygulamalar için temel bir alaşım girdisi niteliği taşıyor.

Tesisin 500’den fazla kişilik yeni istihdam yaratması ve bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlaması bekleniyor. MPI hissedarlarına göre proje, modern teknolojileri güçlü ihracat potansiyeliyle birleştiren ileriye dönük bir iş planına dayanıyor ve hem iç pazar hem de uluslararası pazarlara hizmet edecek.

Teknoloji ve ihracat potansiyeli

Tesis, yüksek kaliteli üretim sağlayacak ileri elektrik ark ocağı teknolojisi ile donatılacak. Ürünlerin Güney Kore, Japonya, Kuzey Amerika ve AB dahil olmak üzere ihracat pazarlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Bu durumun Kazakistan’ın küresel alaşım tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.


Etiketler: Ferroalyaj Hammaddeler Kazakistan BDT Yatırım Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Kazakistan Ekibastuz’da yeni ferrosilis tesisini devreye aldı

25 Kas | Çelik Haberler

Kazakistan’daki FeSiAl girişimi dört ülke tarafından yapılandırılacak

01 Kas | Çelik Haberler

SMS Siemag, TNK Kazchrome JSC’ye ferrokrom tesisi tedarik edecek

08 Tem | Çelik Haberler

Kazak ENRC Aktobe’de yeni izabe tesisi kuruyor

18 Eyl | Çelik Haberler

Kazak Aksu Ferroalloys Plant izabe fırınlarının modernizasyonunu tamamladı

28 May | Çelik Haberler

KSP Steel Genel Müdürü E. Kreimer ile sohbet

15 Eyl | Çelik Haberler

Mechel yurtdışındaki faaliyetlerini genişletecek

25 Ağu | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya hurda piyasası Ocak’ta güçlü seyretti ancak talep belirsizliğini koruyor

06 Şub | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları 2025’in Aralık ayında yukarı yönlü hareket etti

15 Oca | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya hurda piyasası Kasım ayında bazı toparlanma işaretleriyle birlikte yatay hareketini korudu

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis