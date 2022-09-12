Ukrayna’nın çelik ve pik demir üretimi savaşla bağlantılı zorluklara rağmen Ağustos ayında arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 15:45:40 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik üreticileri, ülkede devam eden savaşın beraberinde getirdiği ciddi olumsuzluklara rağmen Ağustos ayında üretimlerini önceki aylara kıyasla artırmayı başardı. Limanlara erişimi kesilen tedarikçiler satışlarının bir kısmını Avrupa pazarına yönlendirmeyi başardı ve nispeten sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturdu.

Bu yılın Ağustos ayında, Ukrayna’nın pik demir üretimi aylık %20,9 artışla 335.000 mt olurken, nihai mamul üretimi aylık %17,5 artışla 248.000 mt seviyesinde kaydedildi. Piyasa kaynakları, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana en yüksek çelik üretim seviyesinin Ağustos ayında kaydedildiğini belirtti.

Yine de, bu yılın ilk sekiz ayında üretim seviyesi yıllık bazda önemli oranda düştü. Söz konusu dönemde, ülkenin nihai mamul ve pik demir üretimi sırasıyla yıllık %65,5 ve %64 düşüşle 5,15 milyon mt ve 5,19 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ukrayna’nın çelik üretiminin azalmasında başlıca sebep savaş ve buna bağlı etkenler oldu. Rus askerleri Metinvest’in Azovstal tesisini yok etti ve Illyich SW’yi ele geçirdi. Buna ek olarak, Ukrayna’nın üretim sevkiyatları ve hammadde ithalatı için kullandığı limanlara erişimi kesildi. Bir başka önemli sorun ise lojistik altyapının kısmen yok edilmesi ve güvensiz hale gelmesi oldu. Bu da üreticilerin ürünlerini Avrupa pazarına yönlendirmesine ve uzak sevkiyatlar yapılması gereken durumlarda Avrupa limanlarını kullanmalarına yol açtı.