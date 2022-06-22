Ukraynalı Metinvest alıcıları Rusya tarafından el konulan mamul ve hammaddeyi almamaları konusunda uyardı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 15:05:40 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest, tüm limanlar, müşteriler ve ortaklardan, Ilyich Steel ve Azovstal tesislerinde üretilip Ruslar tarafından çalınan ürünlerini almamalarını talep etti. Şirket, bu tesislerde üretilen toplamda 234.000 mt’un üstünde çeşitli çelik ürünlerinin Mariupol limanında depolandığını ve Rusya’nın işgali nedeniyle bunları İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, Türkiye, Irak ve Mısır’daki müşterilerine ulaştıramadıklarını belirtti. Mariupol şehri Rus askerleri tarafından ele geçirildikten sonra, limandaki çelik ürünlerine Rusya tarafından el konuldu ve Metinvest bu ürünlerin muhtemelen satılmaya çalışıldığını tahmin ediyor. Ilyich Steel ve Azovstal tesislerinden yetkililer, uluslararası ve yerel kanunlara göre, işgal sırasında Mariupol sularında olan ticari gemiler ve Ukrayna menşeli ürünlere askeri birlikler tarafından el konulmasının soygunculuk ve yağmacılık olduğunu ifade etti.

Bu durumda Metinvest Group tüm olası alıcılarına, bu ürünler için verilen tüm teklifleri reddetmelerini ve bağlantılarında ürün menşeine dair şüpheli bir durum olup olmadığını dikkatlice doğrulamalarını talep etti. Şirket, alıcıları özellikle Ukrayna’nın işgal edilmiş şehirleri olan Mariupol, Kherson ve Sevastopol ile Rusya’nın Taganrog, Tuapse, Rostov ve Novorossiysk limanlarından yapılan sevkiyatlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buna ek olarak Metinvest, alıcıların söz konusu şehirlerden yapılan sevkiyatlarda ürün menşeini ve sevkiyat belgelerini dikkatlice kontrol etmelerini istedi. Şirket şüpheli tekliflerin reddedilmesini talep ederken, bu tarz durumlar hakkında bilgilendirilmeyi de istedi.

Rusya tarafından el konulan ürünlerin Karadeniz bölgesinde olası satışları neredeyse Mayıs sonundan beri piyasada konuşulmakta. Piyasada ucuz ürün bolluğu yaşanacağına dair endişeler oluşurken, bazı kaynaklar Rusya’nın bu ürünleri satmasının kolay olmayacağından emin. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Saygın bir şirketin Ukrayna’nın Mariupol limanı çıkışlı bir kargoyu almasının imkanı yok. Dolayısıyla Ruslar kargoları sevk etmek amacıyla Rostov, Novo veya Kerch şehirlerine götürüyor olabilir ve bunun da bir maliyeti var,” ifadelerini kullandı. Diğer kaynaklar ise ekstra masrafların Ruslar için sorun olmayacağını belirtti. Başka bir kaynak, “Ruslar bu mamul ve hammaddeyi kendileri üretmediği veya almadığı için herhangi bir maliyetleri yok,” şeklinde konuştu.

Rusların söz konusu ürünleri satma konusunda sevkiyat sorunlarının yanı sıra, Ukrayna menşeli ürünlerin halihazırda belirli olan ebatları nedeniyle de sorun yaşayacakları düşünülüyor. Bir tüccar, “Bu mamuller halihazırda alıcıların talebine göre belirli kalınlıkta, genişlikte ve kalitede üretildi. Dolayısıyla Rusların teklifleri müşteriye seçenek sunulmadan sabit olacak ve bu da ürünün nereden geldiğini açıkça gösterecek,” ifadelerini kullandı. Mariupol merkezli üreticilerin ürünleri slab, sac ile levha dahil sıcak haddelenmiş yassı mamuller ve ayrıca şirketlerin stoklarındaki kömür ile demir cevheri gibi bazı hammaddelerden oluşuyor.