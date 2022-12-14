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Metinvest’e ait Kametstal yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 15:52:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticilerinden Metinvest, bağlı kuruluşu Kametstal’in Rusya’nın 24 Kasım tarihinde ülkenin altyapısına yönelik füze saldırılarının ardından pik demir üretimine yeniden başladığını duyurdu.

Saldırılar sonucu ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintileri ve bu durumun ekipmanları etkilemesi nedeniyle üretime ara verilmişti.

Metinvest tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın ülkenin altyapısına düzenlediği füze saldırılarının ardından Kametstal’e ait ekipmanlarda yapılan tespit ve onarım çalışmaları tamamlandı. Şirket şu an tek bir yüksek fırınında pik demir üretimi yapıyor. Dnipropetrovsk’taki elektrik arzı çelik ve haddelenmiş çelik üretiminin artırılıp artırılmayacağında belirleyici olacak,” ifadelerine yer verildi.

Kamet Steel kütük ve uzun mamul beraberinde konsantre demir cevheri gibi hammadde üretimi yapıyor. Tesisin ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl 2,44 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklı lojistik sorunlar sebebiyle Temmuz ayından bu yana şirketin iki yüksek fırınından yalnızca biri faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

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