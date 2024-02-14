Ukraynalı Kametstal 2023 yılında zorluklara rağmen sevkiyatlarını artırdı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:31:26 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group’un bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, sıkı yönetim beraberinde lojistik faaliyetler ve enerji arzındaki sıkıntılara rağmen 2023 yılında 1,99 milyon mt’dan fazla çelik ürünü sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, şirketin toplam sevkiyatının yaklaşık %35’inin iç piyasaya ve %65’ten fazlasının da 21 farklı ülkedeki yabancı müşterilere yapıldığı ifade edildi. Toplam satışların %65’ini oluşturan kütük birinci sırada yer alırken kütüğü filmaşin ve bağlantı elemanları takip etti.

Öte yandan Kametstal 2023 yılında hem iç hem de dış piyasalarda talep gören yeni ürünler ürettiğini ifade etti. Aynı zamanda yerel madencilik sektörüne ve işleme tesislerine yönelik 100 mm çapında öğütücü bilye, madencilik sektörüne yönelik SVP-27 kalite sıcak haddelenmiş profil, 36 mm ebatlı inşaat demiri ve 7,5 mm çapında SAE 1008 kalite filmaşin üretimine başladığını da aktardı.

Şirket hem iç hem de dış piyasalarda yüksek talep ürünleri de içerecek şekilde ürün gamını genişletmeyi planlıyor.