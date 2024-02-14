﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukraynalı Kametstal 2023 yılında zorluklara rağmen sevkiyatlarını artırdı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:31:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group’un bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, sıkı yönetim beraberinde lojistik faaliyetler ve enerji arzındaki sıkıntılara rağmen 2023 yılında 1,99 milyon mt’dan fazla çelik ürünü sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, şirketin toplam sevkiyatının yaklaşık %35’inin iç piyasaya ve %65’ten fazlasının da 21 farklı ülkedeki yabancı müşterilere yapıldığı ifade edildi. Toplam satışların %65’ini oluşturan kütük birinci sırada yer alırken kütüğü filmaşin ve bağlantı elemanları takip etti.

Öte yandan Kametstal 2023 yılında hem iç hem de dış piyasalarda talep gören yeni ürünler ürettiğini ifade etti. Aynı zamanda yerel madencilik sektörüne ve işleme tesislerine yönelik 100 mm çapında öğütücü bilye, madencilik sektörüne yönelik SVP-27 kalite sıcak haddelenmiş profil, 36 mm ebatlı inşaat demiri ve 7,5 mm çapında SAE 1008 kalite filmaşin üretimine başladığını da aktardı.

Şirket hem iç hem de dış piyasalarda yüksek talep ürünleri de içerecek şekilde ürün gamını genişletmeyi planlıyor.


Etiketler: Profil İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde önceki dönemleri takip etti

19 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde hafifçe düşerken ihracat arttı

22 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde düşerken ihracat arttı

20 Kas | Çelik Haberler

DeAcero Coahuila’da yeni tesis kuracak

12 Eyl | Çelik Haberler

İngiltere 15 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemine ilişkin inceleme başlattı

06 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Haziran döneminde düşerken ihracat arttı

29 Ağu | Çelik Haberler

Bulgaristan uzun mamul piyasasında talep ortalama

17 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep ve rekabetçi ithal teklifler nedeniyle sertçe düştü

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ortasında %2,1 düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları geriledi

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük