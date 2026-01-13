Ukraynalı Kametstal savaşın başlamasından bu yana en kapsamlı revizyon programını 2025’te tamamladı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, savaşın başlamasından bu yana yürüttüğü en iddialı revizyon programını tamamladığını açıkladı. Şirket, 2025 yılında başlıca üretim ünitelerinde çok sayıda büyük onarım ve modernizasyon çalışmasını bitirdi.

Yüksek fırın ve konvertörlerde büyük onarımlar tamamlandı

Süregelen lojistik zorluklara ve enerji istikrarsızlığına rağmen Kametstal, 9 No’lu yüksek fırının kapsamlı revizyonu ile her iki konvertördeki kritik ekipmanların detaylı bakımını içeren geniş çaplı onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Program kapsamında pota fırını ile 1 No’lu sürekli döküm makinesinde de onarımlar yapıldı.

Revizyon programı ayrıca profil haddehanesi ve boru kütük haddehanesindeki önemli onarımları da kapsadı.

Altyapı modernizasyonu

2025 yılında tamamlanan ek çalışmalar arasında orta ve yüksek basınçlı yeni yer üstü su boru hatlarının inşası ve devreye alınması da yer aldı. Bu yatırımlar, özellikle konvertör atölyesi ve kireç yakma bölümündeki temel teknolojik süreçler için su temin altyapısını güçlendirdi.

Kametstal, tamamlanan revizyon programı ve elde edilen sonuçların, süregelen zorluklara rağmen tesisin dayanıklılığını artırmaya, bölgesel ekonomik istikrarı desteklemeye ve gelecekteki büyüme için zemin hazırlamaya yönelik kolektif bir çabanın ürünü olduğunu vurguladı.