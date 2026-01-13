 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Kametstal savaşın başlamasından bu yana en kapsamlı revizyon programını 2025’te tamamladı

Salı, 13 Ocak 2026 12:07:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, savaşın başlamasından bu yana yürüttüğü en iddialı revizyon programını tamamladığını açıkladı. Şirket, 2025 yılında başlıca üretim ünitelerinde çok sayıda büyük onarım ve modernizasyon çalışmasını bitirdi.

Yüksek fırın ve konvertörlerde büyük onarımlar tamamlandı

Süregelen lojistik zorluklara ve enerji istikrarsızlığına rağmen Kametstal, 9 No’lu yüksek fırının kapsamlı revizyonu ile her iki konvertördeki kritik ekipmanların detaylı bakımını içeren geniş çaplı onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Program kapsamında pota fırını ile 1 No’lu sürekli döküm makinesinde de onarımlar yapıldı. 

Revizyon programı ayrıca profil haddehanesi ve boru kütük haddehanesindeki önemli onarımları da kapsadı. 

Altyapı modernizasyonu

2025 yılında tamamlanan ek çalışmalar arasında orta ve yüksek basınçlı yeni yer üstü su boru hatlarının inşası ve devreye alınması da yer aldı. Bu yatırımlar, özellikle konvertör atölyesi ve kireç yakma bölümündeki temel teknolojik süreçler için su temin altyapısını güçlendirdi.

Kametstal, tamamlanan revizyon programı ve elde edilen sonuçların, süregelen zorluklara rağmen tesisin dayanıklılığını artırmaya, bölgesel ekonomik istikrarı desteklemeye ve gelecekteki büyüme için zemin hazırlamaya yönelik kolektif bir çabanın ürünü olduğunu vurguladı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kametstal 

Benzer Haber ve Analizler

Kametstal yeni yüksek fırın gaz toplayıcısı inşaatına başladı

21 Eki | Çelik Haberler

Kametstal verimliliği artırmak için 400/200 haddehanesinde onarım çalışmalarına başladı

15 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları hurdadaki artış sebebiyle yükseldi, talep cansız

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Güney Kore’de yeni araç kayıtları 2025 yılında %16,7 arttı

13 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayi cirosu 2025’in Kasım ayında %11,4 arttı

13 Oca | Çelik Haberler

Goldman Sachs Çinli çelik üreticilerinin marjlarının zayıf kalmaya devam etmesini bekliyor

13 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları iç piyasadaki artışla yukarı yönlü

13 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Thyssenkrupp Materials Services, Stegra’ya ikinci kalite çelik tedarik edecek

13 Oca | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 3. hafta, 2026

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Kocaer Çelik 2025’te üretim ve satış rekoru kırdığını açıkladı

13 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis