Kametstal yeni yüksek fırın gaz toplayıcısı inşaatına başladı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest'in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2025 yatırım programı kapsamında yeni bir yüksek fırın gaz toplayıcısının inşaatına başladığını açıkladı. Proje, eskimiş altyapının yenilenmesini, üretim sürecinin güvenilirliğinin artırılmasını ve üretim faaliyetlerinde enerji geri kazanımı ile genel verimlilikte kilit rol oynayan yüksek fırın gazı kullanımının iyileştirilmesini amaçlıyor.

Beş aşamalı inşaat planı

Yeni gaz toplayıcısının inşaatı, süreç boyunca üretimin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla beş aşamaya ayrıldı. 2027 yılı sonuna kadar sürecek olan ilk aşama kapsamında 330 metrelik bir gaz ana hattı bölümü inşa edilecek ve 1M No’lu yüksek fırından çıkan gazın toplanmasını sağlayacak bir tesis kurulacak. Tüm aşamalar tamamlandığında boru hattının toplam uzunluğu yaklaşık 1.200 metreye ulaşacak.

Kametstal yeni ekipmanla enerji bağımlılığını azaltacak

Yüksek fırın gaz toplayıcısı Kametstal’in teknolojik altyapısının temel bileşenlerinden biri olarak görev alacak. Bu sistem, demir üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olan yüksek fırın gazının toplanmasını ve taşınmasını sağlayarak bu gazın ısıtma, enerji üretimi ve diğer metalurjik süreçlerde yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak. Kametstal böylece dış enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltırken, çevresel performansını da güçlendirmeyi hedefliyor.