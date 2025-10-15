Kametstal verimliliği artırmak için 400/200 haddehanesinde onarım çalışmalarına başladı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest'in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2025 yılına ilişkin bakım ve modernizasyon programı kapsamında 400/200 haddehanesinde büyük bir onarım çalışması başlattığını açıkladı.
Onarım çalışmaları, haddehanedeki başlıca ekipmanların güvenilirliğini artırmayı ve enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Söz konusu bakım çalışmaları:
• Filmaşin üretimi için önem taşıyan BGV No.10 blokunun 30 tonluk dağıtım kutusunun yenilenmesi,
• BGV No.4 blokundaki dişli kutuları, yataklar ve diğer haddeleme hattı parçalarının onarılması,
• Su soğutma elemanlarının değiştirilmesi, fırın haznesi yalıtımının iyileştirilmesi ve su sirkülasyon sistemlerinin modernizasyonu gibi ısıtma fırını sistemlerinde iyileştirmeleri içeriyor.