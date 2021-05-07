Ukraynalı çelik üreticisi DMK’nin Ocak-Nisan döneminde üretimi arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:25:38 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın en büyük çelik üreticilerden Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works’ün (DMK), bu yılın Ocak-Nisan arasındaki dönemde, yıllık %2,5 artışla 865.000 mt ham çelik ve yıllık %3,5 artışla 860.000 mt nihai çelik ürettiği açıklandı.

Ayrıca, söz konusu dönemde, şirketin pik demir üretimi yıllık %1 artışla 800.000 mt seviyesinde kaydedildi. Toplam demir cevheri üretimi ise yıllık %4,3 düşüşle 1,31 milyon mt oldu.

Şirket, sadece Nisan ayında, 220.000 mt pik demir, 225.000 mt ham çelik ve 230.000 mt nihai çelik üretti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, toplam demir cevheri üretimi söz konusu ayda 375.000 mt seviyesinde kaydedildi.