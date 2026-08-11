Hankook Steel, Samsung Heavy Industries'e çelik döküm parçalar tedarik edecek

Güney Kore'nin kurumsal bildirim sistemi DART'ta yayımlanan açıklamaya göre Güney Kore merkezli Hankook Steel & Technology, gemilerin kıç bölümlerinde kullanılan çelik döküm parçaların tedarikine yönelik Güney Koreli gemi üreticisi Samsung Heavy Industries ile 2,56 milyar KRW (1,8 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

10 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan ve 25 Kasım 2028 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan anlaşma kapsamında stern tüpü destek dökümleri ve dümen göbeği dökümleri dahil olmak üzere gemi inşasında kullanılan parçaların Güney Gyeongsang eyaletindeki Geoje'ye tedarik edileceği ifade edildi.

Sözleşme Hankook Steel'in 2025 yılı satışlarının %6,41'ine denk geliyor

2,56 milyar KRW (1,81 milyon $) değerindeki sözleşmenin Hankook Steel & Technology'nin 2025 yılında kaydettiği 39,87 milyar KRW (28,23 milyon $) tutarındaki toplam satış gelirinin yaklaşık %6,41'ine karşılık geldiği belirtildi. Samsung Heavy Industries ile imzalanan sözleşmenin değerinin ise şirketin 2025 yılında çelik döküm segmentinden elde ettiği 22,05 milyar KRW (15,61 milyon $) tutarındaki gelirle karşılaştırıldığında yaklaşık %11,60'a denk geldiği aktarıldı.

Hankook Steel, henüz kesinleşmeyen diğer tedarik anlaşmalarına ilişkin ayrıntıları ilgili ana sözleşmeler imzalandığında açıklayacağını aktardı.