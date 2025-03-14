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Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörünün rekabet için devlet desteğine ihtiyacı var

Cuma, 14 Mart 2025 12:27:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliğinin (ÇİB) 13 Mart tarihinde düzenlediği İhracatta Devlet Destekleri Konferansı’nda Donald Trump’ın son kararıyla yeniden başlayan korumacılık nedeniyle öngörülemezliğin arttığını ve sektörün globalden bölgesele kaymaya başladığına dikkat çeken ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün büyümek ve ihracatını artırabilmek için desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“Sanayinin can damarı” olarak nitelendirdiği çelik sektörünün mutlaka devlet tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Dalbeler, Çin, ABD ve Avrupa’nın çelik sektörüne büyük önem verdiğini be desteklediğini, Türkiye çelik sektörünün ise pandemi döneminde dahi kendi başına büyümeyi başardığını belirtti.

Türkiye’nin dünya çelik sektörü içerisindeki yeri için Dalbeler, Türkiye’nin hiç yardım almadan hem üretimde hem de ihracatta dünyanın en büyük beşinci ülkesi olduğunu vurguladı.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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